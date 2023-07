1 Es geht wieder um den begehrten Wanderpokal. Foto: /Herbert Rudel

Die Vorfreude steigt auf die 44. Ausgabe des Traditionsturniers – das auf dem Sportgelände Hintere Halde in Deizisau stattfinden wird. Eine Übersicht, was alles geboten ist und wo auf dem Gelände geparkt werden kann.















Anreisen Die An- und Abfahrt zum und vom Sportgelände Hinteren Halde in Deizisau ist mit einem Einbahnstraßensystem organisiert. Hin geht es wie zu normalen Ligaspielen über die Köngener Straße, später wieder runter in den Ort über die Felder in Richtung Recyclinghof an der Kirchstraße. Es ist alles ausgeschildert. Zum Parken stehen neben den Plätzen direkt am Gelände zwei Wiesen zur Verfügung. Dennoch bieten sich Fahrgemeinschaften an. Die Wettervorhersage ist recht ordentlich, die Wiesen-Parkplätze sollten also gut befahrbar sein.

Reinkommen Jeweils fünf Stunden Fußball an den Vorrundentagen sowie fast acht am Finalsamstag bekommen die Freunde des gepflegten Rasensports zu sehen. Wer keine Minute verpassen möchte, bezahlt für die Dauerkarte 10 Euro, der ermäßigte Preis beträgt 8 Euro. Tagestickets kosten 4 beziehungsweise 3,50 Euro. Die Eintrittskarten gibt es Online oder vor Ort.

Verpflegen Neben fußballerischen Leckerbissen gibt es für die Fans auch jede Menge kulinarische Gaumenfreuden. Geboten werden neben den Klassikern Rote Wurst, Bratwurst, Currywurst und Pommes auch Puten- und Schweinesteak sowie Falafel. Am Freitag und Samstag wird eine Deizisauer Tradition auch beim EZ-Pokal fortgeführt: Es gibt halbe Hähnchen. An diesen beiden Tagen wird auch der Barwagen aufgebaut sein, an den Tagen davor gibt es an Getränken das, was man bei einem Fußballturnier erwartet. Am Freitag und Samstag lohnt es sich, nach dem letzten Schlusspfiff noch ein bisschen zu bleiben. Der Abend auf der „Hiha“ wird mit tanzbarer Musik aus der Konserve ausklingen.

Zuhören Im praktisch zwischen den beiden Plätzen postierten Sprecherhäuschen werden an den vier Turniertagen zwei Männer an den Stadionmikrofonen sitzen. Michael Lenz als traditionelle Stimme des EZ-Pokals und sozusagen in seinem Wohnzimmer Joachim „Joe“ Schwan, den die Deizisauer Fans als Sprecher bei den Heimspielen ihrer Fußballhelden kennen. Auch das Team der EZ-Sportredaktion hat dort seinen Platz. Schwan ist einer von knapp 100 ehrenamtlichen Helfern des ausrichtenden TSV beim EZ-Pokal – eine ganz starke Teamleistung.

Lesen Die Sportredaktion der Eßlinger Zeitung berichtet natürlich ausführlich über den EZ-Pokal, wobei alles rund um den sportlichen Verlauf immer weiter in Richtung online wandert – und damit dem Trend der Zeit folgt. Alleine drei Reporter sind von der ersten bis zur letzten Spielminute mit dem Liveticker beschäftigt, zwei verfolgen das Geschehen auf den Plätzen, notieren jedes Tor sowie weitere interessante Szenen, ein weiterer liefert aktuelle Fotos und Interviews. Das Turnierspezial erreicht man über die EZ-Fußballpokal-Seite. Regelmäßige Hinweise gibt es auch auf der neuen Facebook-Seite „EZ Fußballpokal“ und auf der Instagram-Seite der EZ. Die gedruckte Ausgabe konzentriert sich an den Vorrunden-Spieltagen, an denen der Redaktionsschluss vor dem Ende der letzten Begegnungen ist, auf Hintergrundgeschichten und das bunte Geschehen rund um die Plätze. In der Montagausgabe gibt es ausführliche Zusammenfassungen zu lesen, dazu werden die Leser wie in den vergangenen Jahren dazu aufgerufen, den besten Spieler des Turniers zu wählen.