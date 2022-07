Am Mittwoch geht es los beim EZ-Fußballpokal: Von der Anreise über den Eintritt bis zur Party - das sollten Zuschauer und Teilnehmer wissen.















Ankommen

Rund um das Fuchsgrube-Stadion geht es zwar nicht gerade beengt zu, aber der Zustrom an Fans will dennoch geregelt sein. Die Macher in Köngen haben sich ein kluges Park- und Einbahnstraßensystem einfallen lassen. Die Anfahrt führt wie bei normalen Spielen über die Steinackerstraße, dann werden die Autofahrer um das Stadion herum in Richtung Tennisplätze geführt, wo ausreichend Parkplätze zur Verfügung stehen und von wo aus es nur ein kurzer Weg zum Eingang am zweiten Rasenplatz ist. Der Haupt-Stadioneingang ist natürlich auch geöffnet. Für Spieler und Schiedsrichter sind eigene Parkplätze am Sportheim ausgewiesen. Gerne wird natürlich auch die Anreise mit dem Fahrrad gesehen, auch für diese gibt es ausreichend Abstellplätze.

Reinkommen

Die Eintrittskarten für das Traditionsturnier kosten 4 Euro für einen Spieltag, die Dauerkarte kostet 10 Euro. Tickets gibt es an der Tageskasse, sie können aber auch bequem vorab online ( https://esslinger-zeitung.de/fussballpokal-ticket) erworben werden. Für Stundenten, Auszubildende, Jugendliche und Frauen ist der Eintritt frei.

Feiern

Es soll ein Fußball-Fest werden in Köngen. Immerhin feiert Gastgeber TSV Köngen seinen 125. Geburtstag. Es trifft sich die Fußball-Szene der Region. Nur die Fußballszene? Nein, wenn am Freitagabend von 21 Uhr an die Esslinger Band Squeezed aufspielt, hoffen Musiker und Veranstalter natürlich, dass viele Kicker dabei den Spieltag ausklingen lassen. Aber es werden auch Fans erwartet, die eigens für das Konzert anreisen. Eine Eintrittsgebühr wird nicht erhoben.

Genießen

Die vielen fleißigen Helfer fahren kulinarisch auf, was das Fußballer- und Zuschauerherz begehrt. Und sie bekommen sogar Unterstützung vom Nachbarn TFC Köngen, der am Mittwoch und Donnerstag einen Döner-stand aufbaut. Am Freitag steht ein schwäbischer Foodtruck bereit. An allen vier Tagen gibt es Klassiker vom Holzkohle-Grill, Getränke werden am Bierwagen und an der grün-weißen Bar ausgeschenkt.

Zuhören

Der Eine ist die nicht wegzudenkende Stimme des EZ-Pokals, der Andere seit vielen Jahren die Stimme des TSV Köngen bei den Heimspielen. Zusammen werden Michael Lenz und Uwe Blank nun die Stimmen des EZ-Pokals beim TSV Köngen sein und die Zuschauer informativ und gut gelaunt durch das Spielprogramm führen. Erfahrung haben sie auch also Duo, obwohl das schon eine Weile her ist: Als das Turnier im Jahr 2005 in der Fuchsgrube Station gemacht hat, saßen Lenz und Blank ebenfalls schon gemeinsam am Mikrofon.

Aushalten

War das heiß in den vergangenen Tagen. Pünktlich zum Start des EZ-Pokals am frühen Mittwochabend werden wieder „normale“ sommerliche Temperaturen erwartet, bei denen es sich angenehm kicken und zuschauen lässt. Maximal 26 Grad sind vorhergesagt. Am Donnerstag könnte es etwas wärmer werden, ehe das Thermometer am Freitag – bei einem gewissen Regenrisiko – wieder etwas heruntergeht. Für den Finaltag am Samstag sind Höchsttemperaturen von angenehmen 25 Grad zu erwarten. Das sind doch ziemlich gute Aussichten.

Informieren

Nicht nur für die Fußballer und ihre Anhänger, auch für die Eßlinger Zeitung ist der EZ-Pokal eines der Highlights im Kalender. Und ein besonderer Arbeitsplatz. Zum 43. Mal wird ausführlich in der gedruckten EZ berichtet – und nun auch schon seit einigen Jahren umfangreich im weltweiten Netz. Es gibt wieder einen Live-Ticker von beiden Plätzen, angereichert mit Bildern und Videos mit aktuellen Stimmen zu den Spielen. So kann jeder die Partien mitverfolgen, auch wenn er nicht im Stadion sein kann. Und diejenigen, die die Begegnungen am Spielfeldrand mitverfolgen, können später noch mal alles in Ruhe nachlesen und nachschauen – online und gedruckt.

