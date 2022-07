1 Hier fällt das 1:0. Im Finale 2021 setzte sich der FC Esslingen am Ende mit 4:0 gegen den FV Plochingen durch. Foto:

Der TSV Köngen feiert mit dem 43. EZ-Pokal seinen 125. Geburtstag.















Kadir Akay ist so ein typisches EZ-Pokal-Gesicht. Akay hat als Spieler mit dem VfB Oberesslingen/Zell das Turnier gewonnen. Jetzt wird es sein erster Auftritt als Trainer des Kreisliga-A-Teams, nachdem er aus Kirchheim zum VfBO zurückgekehrt ist. Und er ist beileibe nicht der Einzige, der vom 27. bis – so hoffen alle – zum Finaltag am 30. Juli im Köngener Fuchsgrubestadion am Spielfeldrand stehen und sich daran erinnern wird, dass er selbst früher mitgekickt hat. „Mit Freude und großer Motivation“ geht Akay das Turnier an und spricht die beiden Hauptaspekte an, die die Traditionsveranstaltung ausmachen: „Ich freue mich auf interessante Spiele und darauf, viele bekannte Gesichter zu sehen.“ Und als Coach wird er natürlich genau hinschauen, wie sich die Mannschaft so kurz vor dem Bezirkspokal und dem Rundenstart präsentiert: „Das Turnier ist ein riesiger Bestandteil der Vorbereitung.“

EZ-Pokal-Geschichten werden nun bereits zum 43. Mal geschrieben. Und der TSV Köngen, der das Turnier nach dem Jahr 2005 zum zweiten Mal ausrichtet, blickt mit der Veranstaltung auf seine eigene Geschichte, die lange 125 Jahre zurückreicht. Abteilungsleiter und Cheforganisator Achim Wunderwald freut sich auf „viele gute Gespräche verschiedener Fußballergenerationen an der grün-weißen Bar und am Bierwagen“. Aber klar ist auch: Es geht vor allem um das Geschehen auf dem Rasen. Und der, beziehungsweise beide Spielflächen, werden „in einem Top-Zustand sein“, wie Wunderwald verspricht. Gerade die Köngener sind gespannt darauf, wie sich ihre Mannschaft nach dem Abstieg in die Bezirksliga gegen die neuen Konkurrenten schlägt. Gemeinsam mit Mitabsteiger TSV Deizisau gehört der Gastgeber zu den Top-Favoriten auf den Turniersieg, zu denen aber auch Titelverteidiger FC Esslingen zählt.

FC Esslingen ist Titelverteidiger

Denn auch für den noch sehr jungen Verein ist der EZ-Pokal eine besondere Geschichte: Bei seiner ersten Teilnahme im Jahr 2019 standen die Esslinger im Finale und scheiterten dort am damaligen Gastgeber Oberesslingen/Zell. Im vergangenen Jahr richtete der FCE das Turnier dann zu seinem zehnjährigen Geburtstag und zum Bezug des Sportparks Weil selbst aus – und gewann durch einen 4:0-Endspielsieg gegen den FV Plochingen. „Es war ein besonderes Gefühl und eine große Freude, den EZ-Pokal vor eigenem Publikum zu gewinnen“, erzählt Kapitän Georgios Natsis. Anschließend holte der FCE auch den Bezirkspokal.

„Wir freuen uns extrem auf das Turnier in Köngen“, sagt Natsis nun. Und ist damit nicht alleine. Eine schöne Geschichte ist auch, dass der TFC Köngen durch seine Teilnahme und die Bereicherung des kulinarischen Angebots durch einen Dönerstand dazu beiträgt, das Turnier auch zu einem Fest der gesamten Gemeinde zu machen. Ein Fußballfest ist es ohnehin. Mit einer langen Geschichte und neuen Geschichten, die dazu kommen werden.

Karten für den EZ-Pokal (4 Euro, Dauerkarte 10 Euro) gibt es an der Tageskasse und vorab online ( https://esslinger-zeitung.de/fussballpokal-ticket). Für Stundenten, Auszubildende, Jugendliche und Frauen ist der Eintritt frei. Am Freitagabend von 21 Uhr an spielt die Esslinger Band Squeezed. Für des Konzert ist der Eintritt für alle umsonst.