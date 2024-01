EZ-Forum in Plochingen: Kandidaten für Bürgermeisterwahl auf dem Prüfstand

1 Am 24. Januar stehen zwei Kandidaten in der Stadthalle Rede und Antwort (Archivfoto). Foto: /Roberto Bulgrin

Bald wählen die Plochingerinnen und Plochinger ihren Bürgermeister. Zuvor stehen die zwei Kandidaten beim EZ-Forum in der Stadthalle am 24. Januar Rede und Antwort. Wer möchte, kann schon vorab Fragen einreichen.











Am Sonntag, 4. Februar, steht in Plochingen die Bürgermeisterwahl an. Der 59 Jahre alte Amtsinhaber Frank Buß und sein 60-jähriger Herausforderer Harald Schmidt, Business Analyst und ULP-Gemeinderat, treten dabei gegeneinander an. Die offizielle Vorstellung der Kandidaten geht am Mittwoch, 24. Januar, von 19 Uhr an beim EZ-Forum in der Plochinger Stadthalle über die Bühne. Der Eintritt ist frei.

Buß und Schmidt werden bei der Veranstaltung zunächst maximal zehn Minuten Zeit haben, um ihre Pläne, Ideen und Visionen, mit denen sie die 15 000-Einwohner-Stadt in die Zukunft führen wollen, vorzustellen. Im Anschluss werden die EZ-Redakteurinnen Greta Gramberg und Janey Schumacher Nachfragen an Buß und Schmidt richten und mit ihnen über die wesentlichsten Punkte ihrer Redebeiträge diskutieren.

Fragen vor Ort stellen oder vorab einsenden

Danach haben die Besucherinnen und Besucher des EZ-Forums die Gelegenheit, Fragen den Bewerbern Fragen zu stellen. Für die Leserinnen und Leser unserer Zeitung besteht allerdings auch schon vorab die Möglichkeit, ihre Anliegen loszuwerden, die an dem Abend besprochen werden sollen.

Diese Fragen sollten kurz, präzise – und im Zweifelsfall mit Angabe, an wen sie gerichtet werden sollen – bis Freitag, 19. Januar, 12 Uhr, per E-Mail an lokales@ez-online.de geschickt werden. Um ein breites Spektrum abbilden zu können, sind dabei pro Person nur drei Fragen möglich.