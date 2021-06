Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann schlägt eine Art Notstandsgesetz für künftige Pandemien vor – und bedauert später entstandene Missverständnisse. Alles zum Thema im heutigen Podcast.

Esslingen - Mit harten Eingriffen in die Bürgerrechte soll der Staat künftige Pandemien besser in den Griff bekommen – so wünscht es sich der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Warum der Grünen-Regierungschef diesen Vorschlag macht – und wie Politikerkollegen darauf reagieren. Das erzählt im heutigen Podcast Arnold Rieger aus dem Politikressort.

