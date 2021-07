1 Foto: EZ Feierabend Podcast

Der Stuttgarter Autobauer Daimler stellt sich auf das Aus von Verbrennungsmotoren ein – und setzt auf eine elektrische Zukunft. Wie das Unternehmen das erreichen will und was das für die Beschäftigten bedeutet, ist Thema des heutigen Podcasts.

Im Jahr 2035 soll in Europa Schluss sein mit den Verbrennern – zumindest wenn es nach der EU-Kommission geht. Dahinter steckt die neue Vorgabe, alle Treibhausgas-Emissionen in der EU bis zum Jahr 2030 um 55 Prozent im Vergleich zu 1990 senken.

Für die Automobilkonzerne heißt das: Der Anteil der E-Autos muss auch in Deutschland in den kommenden Jahren deutlich steigen. Nach und nach tragen die großen Hersteller mit ihren Plänen für den Ausbau der E-Mobilität dem Rechnung.

An diesem Donnerstag hat nun auch der Stuttgarter Autobauer Daimler seine neue Elektro-Strategie vorgestellt. Was diese genau beinhaltet und was die neuen Ziele für die Beschäftigten hier in der Region bedeuten, erklärt in dieser Podcast-Folge Matthias Schmidt, Autor für Wirtschaftsthemen in unserer Redaktion.

