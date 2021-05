Feuerwehreinsatz auf Spielplatz in Plochingen Feuerwehr befreit Jungen aus Klettergerüst

Ein 4-Jähriger hat sich am Wochenende auf einem Spielplatz in Plochingen in einem Klettergerüst eingeklemmt. Die Feuerwehr musste anrücken um den Jungen zu befreien. Der Junge blieb unverletzt.