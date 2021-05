1 Foto: EZ Feierabend Podcast

Ins Restaurant gehen, im Hotel übernachten, am Meer liegen: Das klingt nach Monaten des Lockdowns surreal. Aber in manchen Modellregionen in Deutschland ist schon Urlaub möglich, andere Gegenden wollen nachziehen.

Lange haben viele von uns einem Urlaub entgegengefiebert, und langsam tut sich in dieser Hinsicht auch was. Nicht nur im Ausland werden die Bestimmungen für Touristen gelockert, wie in Österreich, wo ab Mitte Mai wieder fast normaler Urlaub möglich sein soll. In manchen deutschen Modellregionen ist das Übernachten in Hotels und das Abendessen in Restaurants schon jetzt möglich, etwa in Schleswig-Holstein. Andere Gegenden wollen bald nachziehen. Was gerade wo erlaubt ist und auf was man vor allem beim Urlaub im Ausland achten sollte, erklärt Reiseredakteurin Susanne Hamann im Podcast.



