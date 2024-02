Extremwetter in Kalifornien: US-Villa steht nach Erdrutsch am Abgrund einer Klippe

7 Im Zuge starker Regenfälle sind in Dana Point (USA) vor rund zwei Wochen Erdmassen in die Tiefe gestürzt. Die Villen stehen nun am Abgrund. Foto: Getty Images via AFP/MARIO TAMA

Extremwetter in Kalifornien haben mit heftigen Regenfällen für einen Erdrutsch an einer Klippe der Küstenstadt Dana Point gesorgt. Wir haben die spektakulären Bilder:











Eigentlich fällt in Kalifornien in einem ganzen Jahr so viel Regen, wie im Februar bereits herunterkam. Grund dafür war ein Sturm, der über Teile der US-Westküste hinwegzog. Das hinterließ Spuren, denn aufgrund der verursachten Erdrutsche stürzten tonnenweise Felsen und Erdmassen an den Klippen in den pazifischen Ozean.

Es besteht keine akute Absturzgefahr

Besonders eindrucksvoll lässt sich das anhand der Bilder der Stadt Dana Point betrachten. Nur wenige Meter vor einer Luxusvilla ist ein großer Teil des Vorsprungs einer Klippe abgebrochen und in die Tiefe gestürzt. Durch die Bauweise des Anwesens ist das Gebäude laut Bürgermeister Jamey Federico jedoch gesichert und es besteht keine Gefahr abzustürzen. Ein Gutachten soll abschließende Sicherheitsbedenken klären.

In Anbetracht der Aufnahmen in unserer Bildergalerie, braucht der Besitzer dennoch starke Nerven.