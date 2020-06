1 Andreas Hahn (links) und Dietmar Kuntz haben eine neue Herausforderung im Blick. Foto: Tom Weller

Dietmar Kuntz aus Lichtenwald und Andreas Hahn aus Scharnhausen haben schon viele Extremtouren auf dem Rad geschafft. 2021 wollen sie nach Norrköping radeln. 1500 Kilometer in fünf Tagen.

Esslingen - Er habe wieder eine „Sache“, die er mit seinem Kumpel Andreas Hahn gerne unter die Räder nehmen würde. Wenn Dietmar Kuntz, herunterspielend, wie es die Art des marathon-gestählten Athleten ist, ein neues Sportprojekt ankündigt, heißt das: Da steht wieder etwas richtig Großes an. Die beiden Extremsportler wollen mit ihren Rennrädern am Stück 1500 Kilometer zurücklegen, von Esslingen bis in die schwedische Partnerstadt Norrköping. Und das in nur fünf bis sechs Tagen. Geplant sind Etappen mit bis zu 300 Kilometern pro Tag. „Das müsste zu schaffen sein“, sagt Kuntz. Mehr brauche man sich auch nicht zuzumuten. „Wir wollen ja nicht tot da oben ankommen“, schiebt der 53-jährige Lichtenwalder grinsend nach.