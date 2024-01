Explosion in Stuttgart-Wangen: Böller in Briefkasten gesteckt

1 Üble Scherze mit Böllern können böse enden. Foto: dpa/Arno/ Burgi (Symbolbild)

Bei einem üblen Streich in der Neujahrsnacht entsteht an einem Haus in Stuttgart-Wangen ein hoher Sachschaden. Die Polizei hofft, dass jemand etwas beobachtet hat.











Unsinnige Streiche mit Feuerwerkskörpern können gefährlich werden – das belegt eine Tat aus der Neujahrsnacht in Stuttgart-Wangen. Dort entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro an einem Wohnhaus.

Der Böller explodiert im Eingangsbereich

Zwischen 0.50 Uhr in der Nacht und 11 Uhr am Montagvormittag steckten die Tatpersonen einen Feuerwerkskörper in den Briefkasten des Gebäudes an der Ulmer Straße. Es hat mehrere Etagen, jedoch sei lediglich das oberste Stockwerk bewohnt, meldet die Polizei. Als der Böller explodierte, entstanden Schäden außen und innen im Bereich des Eingangs. Beschädigt wurde die Briefkastenanlage, ein Holzrahmen und eine Scheibe. Die Ermittlungen in dem Fall hat die Stuttgarter Kriminalpolizei übernommen. Sie bittet Zeuginnen und Zeugen, die jemanden beobachtet haben, sich unter Telefon 0711/89905778 zu melden.