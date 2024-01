Explosion in Stuttgart-Vaihingen: Netze BW sucht Leck in der Gasleitung

5 Ein Trümmerhaufen ist übrig: Die Explosion lässt eine Gebäudewand einstürzen Foto: /Klaus Köster

An der Katzenbachstraße in Stuttgart-Vaihingen sprengt eine Explosion Teile eines Wohnhauses weg. Die Betreiberfirma Netze BW sucht nun nach der Ursache.











Ein lauter Knall am frühen Nachmittag hat die Menschen in Stuttgart-Vaihingen aufgeschreckt: An der Katzenbachstraße ist es in einem Wohnhaus zu einer Explosion gekommen. Mehrere Anwohnerinnen und Anwohner verständigten die Feuerwehr. Die rückte ob der Erstmeldung „Explosion und Brand“ mit einem großen Kräfteaufgebot aus. Am Einsatzort fanden sie ein Bild der Vernichtung: Durch die Explosion war das Wohnhaus teilweise zerstört. Zur Straße hin stürzte eine Hauswand ein, eine weitere Wand an der Gebäuderückseite wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Trümmerteile lagen über die Straße verstreut, auch Möbelstücke waren zu sehen. Am Abend stand fest: Ein Teil des Gebäudes muss noch in der Nacht abgerissen werden. Ein Statiker schätzte diesen als einsturzgefährdet ein. Das Technische Hilfswerk rückte zur Unterstützung an. Die Feuerwehr startete die Löscharbeiten, die sich über mehr als eine Stunde hinzogen.