1 Die Feuerwehr musste nicht mehr eingreifen. Foto: Pixabay/Matthias Böckel

Keine Verletzten und nur ein geringer Schaden – bei der Explosion einer Gasflasche in Ohmden (Kreis Esslingen) am Mittwoch hatten die Beteiligten Glück im Unglück.

Ohmden - Am Mittwochvormittag ist im Dorfwiesenweg in Ohmden (Kreis Esslingen) eine zehn Kilogramm fassende Gasflasche explodiert – glücklicherweise ohne größeren Schaden.

Ein 24-jähriger Arbeiter war laut Angaben der Polizei gegen 9.30 Uhr im Dorfwiesenweg mit Belagsarbeiten beschäftigt. Dazu wollte er einen gasbetriebenen Brenner in Betrieb nehmen. Beim Entzünden des Brenners geriet aus ungeklärter Ursache auch das Ventil der Flasche in Brand. Der Arbeiter nahm sofort Abstand und alarmierte die Feuerwehr. Wenige Minuten später detonierte die Gasflasche und wurde in zwei Teile zerrissen, wobei auch ein in der Nähe stehender Holzzaun beschädigt wurde. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften angerückt war, musste nicht mehr eingreifen.