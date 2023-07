1 Die Videoplattform Tiktok ist bei Kindern und Jugendlichen sehr beliebt. Ist sie auch gefährlich? Foto: dpa/Jens Kalaene

Auf der Social-Media-App werden riskante Videowettbewerbe verbreitet, die nun sogar in Zusammenhang mit dem Tod von Jugendlichen gebracht werden. Was Tiktok dazu sagt und wie Eltern ihre Kinder schützen können.















Die Social-Media-App Tiktok ist bei Kindern und Jugendlichen beliebt. Wettbewerbe, die dort laufen, ziehen junge Menschen in den Bann. Viele der Mutproben sind harmlos und spaßig – aber nicht alle. „Social-Media-Challenges umfassen Aktionen wie das Besuchen des Unterrichts an einer anderen Schule, Einrennen von gestapelten Stühlen, aber auch Amok-Drohungen“ – so beschreibt es eine Sprecherin des baden-württembergischen Innenministeriums.