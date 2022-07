Exhibitionist in Reichenbach

1 Hinweise nimmt der Polizeiposten Plochingen unter Telefon 07153/3070 entgegen. Foto: picture alliance/dpa/Lino Mirgeler

Ein Unbekannter soll am Donnerstagvormittag in Reichenbach (Kreis Esslingen) eine Spaziergängerin sexuell belästigt haben. Die Polizei sucht Zeugen.















Link kopiert

Eine Spaziergängerin ist am Donnerstagvormittag in Reichenbach von einem Exhibitionisten belästigt worden. Als die 55-Jährige gegen elf Uhr den Waldweg in Verlängerung der Siegenbergstraße entlanglief, entdeckte sie der Polizei zufolge den Mann wenige Meter neben dem Weg. Während er die Spaziergängerin beobachtete, befriedigte er sich offenbar selbst.

Als die Frau die Polizei verständigte, lief der Unbekannte davon. Eine Fahndung blieb bislang erfolglos. Der Exhibitionist wird als etwa 30 bis 35 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und von athletischer Statur beschrieben. Er soll dunkle, fast schulterlange Haare und ein Tattoo auf dem linken Oberarm haben. Zur Tatzeit trug er ein schwarzes Hemd, eine Jeanshose und beigefarbene Stiefel. Hinweise bitte an den Polizeiposten Plochingen, Telefon 07153/3070.