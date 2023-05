1 Wem ist der Radfahrer noch aufgefallen? Foto: imago//Ulrich Wagner

Ein Radfahrer soll im Bereich der Mühlwiesenbrücke mehrfach sein Glied entblößt haben. Eine 44-Jährige setze die Polizei darüber in Kenntnis. Wer ist noch betroffen?















Ein Radfahrer hat am Sonntag in Bietigheim wohl mehreren Passanten sein Glied gezeigt. Der Mann war im Bereich der Mühlwiesenbrücke unterwegs, wo er unter anderem auch einer 44-Jährigen begegnete, die später die Polizei informiert hatte. Als die Frau an ihm vorbeilief, soll er sein Shirt hochgezogen haben und sein erigiertes Glied entblößt haben, das aus der Jogginghose hing. Als die Zeugin daraufhin zu ihrem Handy griff, radelte der Mann in Richtung der Wobachstraße davon.

Vor wem hat sich der Mann noch entblößt?

Der Unbekannte wird als etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und dünn beschrieben. Er hatte schwarze, glatte und kurze Haare und trug eine schwarze Jogginghose sowie ein rotes T-Shirt. Die Polizei bittet mögliche weitere Geschädigte oder Personen, die Hinweise auf die Identität des Mannes haben, sich unter 08 00 / 1 10 02 25 zu melden.