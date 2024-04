Ex-US-Football-Star: O.J. Simpson mit 76 Jahren gestorben

1 Der Ex-US-Footballstar O.J. Simpson ist tot. (Archivbild) Foto: AFP/JAE C. HONG

Der ehemalige Football-Star O.J. Simpson ist seinem Krebsleiden erlegen. Er verstarb am Mittwoch im Alter von 76 Jahren, wie seine Familie mitteilte.











Der vor drei Jahrzehnten in einem weltweit Aufsehen erregenden Prozess vom Mordverdacht freigesprochene Ex-US-Footballstar O.J. Simpson ist gestorben. Simpson starb am Mittwoch im Alter von 76 Jahren an einer Krebserkrankung, wie seine Familie am Donnerstag im Onlinedienst X mitteilte.

„Am 10. April ist unser Vater Orenthal James Simpson seinem Kampf gegen den Krebs erlegen“, erklärte die Familie.

Der Tod seiner Ex-Frau

Simpson war 1994 am Ende einer live im Fernsehen gezeigten Verfolgungsjagd mit der Polizei festgenommen worden, nachdem die blutüberströmten Leichen seiner Ex-Frau Nicole Brown Simpson und ihres Freundes Ron Goldman in Los Angeles gefunden worden waren. 1995 wurde Simpson in dem von gigantischem Medienwirbel begleiteten Indizienprozess von dem Vorwurf freigesprochen, seine Ex-Frau und Goldman erstochen zu haben.

In einem späteren Zivilverfahren wurde Simpson aber für deren Tod verantwortlich gemacht und zu einer Entschädigungszahlung von 33,5 Millionen Dollar (nach heutigem Wert 31,3 Millionen Euro) verurteilt. Auch landete Simpson dann doch noch im Gefängnis - wegen eines bewaffneten Raubüberfalls auf Händler von Sportsouvenirs in Las Vegas. 2017 wurde er nach neun Jahren Haft vorzeitig entlassen.