1 Bleibt Sasa Kalajdzic das Pech auch noch seinem Abgang beim VfB Stuttgart treu? Foto: Baumann

Im ersten Spiel nach seinem Wechsel zu den Wolverhampton Wanderers steht der Österreicher in der Startelf, verletzt sich dann aber schwer. Er fällt mindestens ein halbes Jahr aus.















Kreuzbandriss, Schulter-OP, zwei Corona-Infektionen – Sasa Kalajdzic entwickelte sich in den drei Jahren beim VfB Stuttgart zwar zu einem international gefragten Torjäger, hatte aber auch viele Fehlzeiten. Nun setzt sich seine Pechsträhne nach dem Wechsel in die englische Premiere League nahtlos fort.

Wie groß die Hoffnungen waren, welche die Wolverhampton Wanderers in Sasa Kalajdzic gesetzt haben, zeigte sich daran, dass der Neuzugang nach nur einer Trainingseinheit mit seinem neuen Team am Samstag im Heimspiel gegen den FC Southampton gleich in der Startelf stand. Der Österreicher feierte ein ordentliches Debüt, das allerdings dramatisch endete. Am Ende der ersten Halbzeit verletzte sich Sasa Kalajdzic am Knie, hatte Schmerzen und kehrte nach der Pause nicht wieder aufs Feld zurück. Zunächst war sein Berater Sascha Empacher noch zuversichtlich („Es sieht so aus, als ob es nicht ganz so schlimm wäre“), am Sonntagnachmittag aber folgte die bittere Diagnose: Sasa Kalajdzic hat sich laut seinem neuen Club einen Kreuzbandriss zugezogen, fällt mindestens ein halbes Jahr aus. Der Torjäger wird an diesem Montag einen Kniespezialisten aufsuchen, um über die Operation und die Nachbehandlung zu sprechen.

Eine positive Nachricht gab es für die Wanderers am Samstag übrigens auch: gegen den FC Southampton gelang der erste Sieg der Saison. Das Tor zum 1:0-Erfolg erzielte Daniel Podence in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. In der Tabelle machte Wolverhampton einen Sprung vom vorletzten auf den 14. Platz.