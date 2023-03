1 Adam Hlousek (li./neben Anthony Modeste) spielte von 2014 bis 2016 für den VfB Stuttgart Foto: dpa/Wolfram Kastl

Der ehemalige VfB-Spieler Adam Hlousek ist abgetaucht. Offenbar hat der Tscheche einen hohen Schuldenberg angehäuft.















Link kopiert

Er kam einst als verheißungsvoller Linksverteidiger vom 1. FC Nürnberg zum VfB Stuttgart, konnte aber auch nicht verhindern, dass die Mannschaft am Ende der Saison 2015/16 abstieg: Adam Hlousek hat in Stuttgart keine großen Spuren hinterlassen. 29 Spiele, null Tore stehen in der VfB-Bilanz des Tschechen, dessen weiterer Weg ihn zurück nach Osteuropa führte.

Dort gilt der 34-Jährige inzwischen als spurlos verschwunden. Das berichtet zumindest das tschechische Internetportal „sportnet“. „Wo Hlousek ist, weiß ich nicht. Ob er im Zelt ist oder irgendwo am Strand in Brasilien. Ich habe ihn zu Beginn des Trainings gesehen, dann ist er verschwunden“, wird Pavel Vrba, Trainer des tschechischen Erstligisten Trinity Zlín zitiert, wo Hlousek unter Vertrag steht.

Laut dem Internetportal soll der Abwehrspieler Schulden in Höhe von 900 000 Euro angehäuft haben, unter anderem bei seinen Mitspielern. Angeblich hat Hlousek Privatinsolvenz angemeldet, ehe er abtauchte.