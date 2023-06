1 Engagiert am Spielfeldrand: Großaspachs Trainer Evangelos Sbonias Foto: Baumann/Julia Rahn

Die SG Sonnenhof Großaspach kämpft in zwei Spielen gegen die TuS Koblenz um den Aufstieg in die Fußball-Regionalliga. Trainer Evangelos Sbonias spricht über seinen Torjäger Dominik Salz, seine eigene Zukunft und die Stuttgarter Kickers.















Die SG Sonnenhof Großaspach will über den Umweg Aufstiegsspiele den Stuttgarter Kickers in die Fußball-Regionalliga folgen. Am 11. Juni (14 Uhr) steht das Hinspiel bei TuS Koblenz an, am 14. Juni (19 Uhr) kommt der Vizemeister der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar nach Großaspach zum Rückspiel. Trainer Evangelos „Laki“ Sbonias schätzt die Lage ein.