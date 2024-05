Evakuierung in Weinheim: Brand im siebten Stock eines Mehrfamilienhauses

1 Die Feuerwehr evakuierte das Gebäude. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

In einem Mehrfamilienhaus in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Sonntagabend ein Brand ausgebrochen. Mehrere Menschen mussten evakuiert werden.











Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein Mensch wegen einer Rauchgasvergiftung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden. Das Feuer war am Sonntagabend im siebten Stock ausgebrochen, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. 26 Menschen mussten nach Angaben eines Sprechers der Polizei aus dem Haus evakuiert werden.

Erst nach über zwei Stunden gab die Feuerwehr das Haus wieder für die Bewohner frei. Nach ersten Schätzungen liegt der Schaden im sechsstelligen Euro-Bereich. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.