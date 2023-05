1 Alesha Dixon, Graham Norton, Hannah Waddingham und Julija Sanina (von links) moderieren das ESC-Finale. Foto: IMAGO / agefotostock/IMAGO / Future Image/IMAGO/Matrix/IMAGO/Jessica Gow

Alesha Dixon, Hannah Waddingham, Julija Sanina und Graham Norton – ein Quartett aus drei Damen und einem Herrn führt durch das Finale des Eurovision Song Contests in Liverpool. Wir stellen die vier Hosts vor.















Der Eurovision Song Contest ist eine wichtige Angelegenheit, bei der die Gastgeberländer gerne mindestens zwei Moderatoren einsetzen. Dieses Mal in Liverpool sind sogar gleich vier Promis am Mikrofon – aus dem Vereinigten Königreich und aus der Ukraine. Diese Kombination ist der besonderen Situation geschuldet: Den ESC 2022 hat die ukrainische Band Kalush Orchestra gewonnen, doch wegen des russischen Angriffskrieg kann der Gesangswettbewerb nicht in der Ukraine stattfinden. Großbritannien springt ein, das mit Sam Ryder den zweiten Platz belegt hatte.

Die gelb-blaue Fahne der Ukraine hält Julija Sanina. Die 32-Jährige war Finalistin der ukrainischen Ausgabe von „Dancing with the Stars“ sowie Jurymitglied bei „X-Factor Ukraine“. Mit ihrer Band The Hardkiss nahm sie 2016 am ukrainischen ESC-Vorentscheid „Vidbir“ teil und war im Dezember 2022 als Jurorin der Show dabei. Sanina arbeitet auch als Synchronsprecherin. Sie lieh im Trickfilm „Die Schlümpfe – Das verlorene Dorf“ der Figur der Schlumpfine ihre Stimme.

Alesha Dixon arbeitet als Moderatorin bei der BBC. Die 44-Jährige war zuvor Mitglied der Girlband Mis-Teeq und auch als Solokünstlerin erfolgreich. Sie sitzt außerdem in der Jury der Sendung „Britain’s Got Talent“.

Die Schauspielerin Hannah Waddingham kennen Serien-Fans als Septa Unella in „Game Of Thrones“. Für ihre Rolle der Rebecca Welton in der Comedy-Serie „Ted Lasso“ erhielt die 48-Jährige einen Emmy-Award und eine Golden-Globe-Nominierung. Neben der Schauspielerei ist sie auch als Musicaldarstellerin tätig und spielte in West End- und Broadway-Musicals wie „The Wizard Of Oz“, „Into The Woods“ oder „Kiss Me Kate“.

Das Damen-Trio wird ergänzt durch eine der bekanntesten Fernsehpersönlichkeiten der englischsprachigen Welt: Graham Norton (60) ist Talkmaster, Moderator, Schauspieler und Autor. Der offen schwule Comedian kommentiert seit 2009 mit viel Witz die ESC-Shows für die BBC. In seiner auch international bekannten Talk-Sendung „The Graham Norton Show“ bringt der gebürtige Ire regelmäßig große Stars dazu, Lustiges aus ihrem Leben zu erzählen. Fans des ESC dürfte Norton auch aus der Netflix-Komödie „Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga“ ein Begriff sein.

Norton spielt beim ESC-Finale eine Doppelrolle: Er kommentiert auch für die BBC und pendelt deshalb zwischen Bühne und Kommentatorenbox hin und her.

Am Rande mischt auch der ukrainische Kommentator Timur Miroschnytschenko bei der Show mit.