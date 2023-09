15 Mutter, Tochter und ein Kleid: Schwedens Kronprinzessin Victoria (links), Prinzessin Estelle und Königin Silvia (rechts). Foto: Imago/Bruno Press/PPE/TT

Prinzessin Estelle trägt zum Thronjubiläum ihres Großvaters eine Tüllrobe ihrer Mutter Victoria. Bei den Bernadottes ist generationenübergreifendes Moderecycling en vogue.











Link kopiert

Zwei Tage lang feierte Schweden am Wochenende seinen König: Carl XVI. Gustaf sitzt seit 50 Jahren auf dem schwedischen Thron. Die komplette Königsfamilie stieß auf ihren Patriarchen an, royale Gäste anderer europäischer Monarchien waren ebenfalls nach Stockholm gekommen, um Carl Gustaf hochleben zu lassen.

Natürlich war auch Carl Gustafs Enkelin und die Nummer zwei der schwedischen Thronfolge, Prinzessin Estelle, dabei, um ihren Großvater zu feiern. Die Elfjährige wirkte schon ganz erwachsen, was vor allem an ihrem Outfit lag: Einem echten Abendkleid. Das moosgrüne Tüllkleid stammt aus dem Kleiderschrank ihrer Mutter, Kronprinzessin Victoria. Zumindest liegt die Vermutung nahe, dass es sich bei der H&M-Robe um ein und das selbe Teil handelt. Wahrscheinlich musste das Kleid ein bisschen gekürzt werden – bei Victoria, die es zu zwei Anlässen in den Jahren 2021 und 2022 trug, war es bodenlang.

Die schwedischen Royals sind große Mode-Up- und Recycler. Victoria ist dafür bekannt, aus dem Kleiderschrank ihrer Mutter, Königin Silvia, spektakuläre Vintage-Schätze zu fischen. Genauso gerne vererbt die 46-Jährige ihre Kleider an ihre Tochter weiter. 2018 kam Victoria in einer Nina-Ricci-Robe zur Verleihung der Nobelpreise. Ihre Mutter Silvia hatte das Kleid mit dem ausladenden Rock 23 Jahre zuvor zum gleichen Anlass getragen. Auf alten Familienfotos sieht man Victoria oder ihre Schwester Madeleine in Kleidchen, die später Estelle auftrug. Mit ihrem generationenübergreifenden Moderecycling liegt die Familie Bernadotte voll im Trend: Nachhaltigkeit ist Trumpf, Fast Fashion out.

Und sogar von Hof zu Hof werden Kleider offenbar weitergegeben: Im vergangenen Jahr trug Prinzessin Estelle an Victorias Namenstag einen Mantel, der vermutlich früher einmal der norwegischen Prinzessin Ingrid Alexandra gehörte.

