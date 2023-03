Erinnerungen an ein kurzes Menschenleben

1 Kleine Fußabdrücke als Erinnerung an ein kurzes Menschenleben. Foto: Anja Aeckerle

Die Esslingerin Anja Aeckerle fotografiert ehrenamtlich für die Dein-Sternenkind-Stiftung Babys, die vor, während oder kurz nach der Geburt gestorben sind. Ihre Aufnahmen sind für die betroffenen Eltern ein Teil der Trauerarbeit.















Die Mama, die ihr bei der Geburt gestorbenes Baby im Arm hält. Der Vater, der seinen eben geborenen toten Sohn ein letztes Mal küsst. Das todkranke Kind auf der Intensivstation, kurz bevor die lebenserhaltenden Maßnahmen eingestellt werden. Das viel zu früh geborene Baby, durch dessen winzige Ärmchen die Blutgefäße schimmern. Das Zwillingsbrüderchen, das schon im Mutterleib gestorben ist. Diese einfühlsamen und würdevollen Fotografien von sogenannten Sternenkindern, also von Kindern, die schon im Mutterleib, während der Geburt oder kurz danach verstorben sind, stammen von Anja Aeckerle. Die Esslingerin ist eine von über 600 Fotografinnen und Fotografen, die ehrenamtlich im Auftrag der Dein-Sternenkind-Stiftung mit ihren Bildern für die Familien eine liebevolle Erinnerung schaffen – an die kurze Zeit und an die wertvollen Momente, die diese Eltern gemeinsam mit ihrem Kind hatten.