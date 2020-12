1 Wirtschaft, Kultur und Jugendarbeit Hand in Hand: EWB-Chef Hagen Schröter, Markus Benz vom Stadtjugendring, Werner Bolzhauser von Kultur am Rande, Kulturamtsleiterin Alexa Heyder und OB Jürgen Zieger (von links) Foto: oh

Statt kleine Weihnachtsgeschenke an Geschäftsfreunde und Partner zu verteilen, unterstützt die Esslinger Wohnungsbau GmbH in diesem Jahr die Kultur- und Jugendarbeit in der Stadt: 10 000 Euro teilen sich der Stadtjugendring, der Verein Kultur am Rande und der Verein Kunstdruck, der das Central Theater betreibt.

Esslingen - Weihnachtszeit ist Geschenkezeit. Die Esslinger Wohnungsbau GmbH (EWB) möchte auch in diesem Jahr Freude schenken, und sie hat dafür einen Weg gewählt, der vielen Menschen nützen kann: Statt Geschäftsfreunde und Partner mit kleinen Präsenten zu bedenken, unterstützt das Unternehmen die Kultur- und Jugendarbeit in der Stadt mit einer 10 000-Euro-Spende. OB Jürgen Zieger als Aufsichtsratsvorsitzender und Geschäftsführer Hagen Schröter übergaben Schecks über 3000 Euro an den Verein Kunstdruck und 2000 Euro an den Verein Kultur am Rande – beide Vereine verbinden in ihrer Arbeit Integration, Inklusion und Kultur miteinander. Weitere 5000 Euro gingen an den Esslinger Stadtjugendring.