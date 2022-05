1 Weil er seine Nachbarin mit der Machete angegriffen haben soll, steht ein 39-jähriger Esslinger vor Gericht. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Ein Esslinger steht vor Gericht, weil er die Nachbarin mit einer Machete angegriffen haben soll. Er habe die Strahlung ihrer Mikrowelle für seine Gesundheitsbeschwerden verantwortlich gemacht, sagte der 39-Jährige vor Gericht. Der Mann leidet unter Schizophrenie.















Wo ist das Gerät?“, schrie der Mann, als er am 6. November 2021 die Wohnung seiner Nachbarn betrat. In der einen Hand hielt er eine Machete, in der anderen einen Rucksack. In dem war sein Schutzschild, das er sich aus Titan, Stahlblech und 50-Cent-Münzen selbst gebastelt hatte, wie er am zweiten Verhandlungstag vor dem Stuttgarter Landgericht aussagte.