1 „Abwechslungsreich und atmosphärisch dicht“ – so stellen sich die Planer das Leben im Tobias-Mayer-Quartier vor. Foto: Studio Vlay Streeruwitz

Städtebaulich ist im Umfeld der Tobias-Mayer- und der Palmstraße im Esslinger Norden noch viel Luft nach oben. Bis 2035 soll dort das neue Tobias-Mayer-Quartier entstehen, das innovatives Wohnen und ein modernes Mobilitätskonzept vereint.















Ein städtebauliches Schmuckstück ist der Bereich zwischen der Tobias-Mayer- und der Palmstraße im Esslinger Norden schon lange nicht mehr. Nüchterne alte Mietshäuser prägen das Bild, allenthalben bröckelt der Putz. Zeitgemäßes Wohnen sieht anders aus. Das soll sich nun ändern: Bis 2035 wollen die Esslinger Wohnungsbau GmbH und die Baugenossenschaft Esslingen dort in mehreren Etappen ein vielfältiges Quartier entstehen lassen, die Wohninitiative AlWo ist mit im Boot. Gemeinsames Ziel ist „ein sozial-nachhaltiges Wohnquartier“, etwa 1000 Menschen werden dort eine Heimat finden. Ein unkonventionelles Konzept und eine breite Bürgerbeteiligung sollen dafür sorgen, dass das Tobias-Mayer-Quartier in den Stadtteil Hohenkreuz hinein wirkt, ein innovatives Mobilitätskonzept rundet das Projekt ab. Unterdessen treibt man im Esslinger Rathaus die Arbeiten am Bebauungsplan für das Gebiet voran.