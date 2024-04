Esslinger Tierheim: Wie gefährlich sind Kampfhunde wirklich?

1 Erziehung und Sozialisation des Hundes sind wichtig: Tierpflegerin Lina Entenmann vom Tierheim Esslingen mit dem American-Staffordshire-Terrier-Mischling Ella. Foto: /ulgrin

American Pitbull Terrier, American Staffordshire Terrier und Bullterrier gelten in Baden-Württemberg offiziell als Kampfhunde. Ihre Zahl nimmt zu – in privater Haltung ebenso wie in Tierheimen. Wie Experten den Trend erklären – und für wie gefährlich sie die Tiere tatsächlich halten.











Auch sie haben ihn, diesen treuen Hundeblick. Doch ungeachtet ihrer großen Knopfaugen gelten die Rassen American Pitbull Terrier, American Staffordshire Terrier und Bullterrier in Baden-Württemberg als „Kampfhunde“. Ihr Ruf ist hierzulande schlecht, Tierheime in der Region vermelden eine zunehmende Zahl an Fund- und Abgabetieren.