1 Der Kulturrucksack, an dem sich das Podium Festival mit jungen Konzertformaten beteiligt, ist ein Schritt zur besseren Teilhabe. Foto: Gaby Weiß

Esslingen hat kulturell viel zu bieten, doch die attraktiven Angebote erreichen längst nicht alle. Mit einer neuen Teilhabestrategie wollen die Stadt und ihre Kultureinrichtungen einen niederschwelligeren Zugang zur Kultur ebnen.















Esslingen - Esslingen zeichnet sich durch ein reiches kulturelles Angebot aus. Und dennoch gibt es viele, die den Weg in Konzerte, Aufführungen, Ausstellungen, Lesungen und vieles andere bislang nicht finden. Das kann man einfach bedauernd zur Kenntnis nehmen. Die Esslinger Kulturverwaltung geht jedoch weiter und möchte gezielt diejenigen ansprechen, die noch abseits stehen. Gemeinsam mit Vertretern aus Politik, Kultur, Bildung und Sozialem hat die Stadt in den vergangenen zwei Jahren eine Teilhabestrategie entwickelt, die nun im Kulturausschuss des Gemeinderats vorgestellt wurde. Und auch wenn sich nicht jede Formulierung in dem Konzept barrierefrei lesen lässt, war man sich im Ausschuss einig, dass der Ansatz gut und richtig ist. Deshalb will die Stadt am Ball bleiben – erste Ergebnisse sollen sich rasch zeigen.