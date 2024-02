Esslinger Stadtentwicklung: Kein großes Parkhaus für die Weststadt

1 Zum Wintersemester 2025 soll der Lehrbetrieb im neuen Hochschulgebäude in der Esslinger Weststadt starten. Für die nötigen Stellplätze muss die Stadt sorgen. Foto: Roberto Bulgrin

Wenn der Lehrbetrieb im neuen Hochschulgebäude in der Esslinger Weststadt zum Wintersemester 2025 starten soll, werden zusätzliche Parkplätze für Studierende und Beschäftigte gebraucht. Die Stadt hat ihre Kalkulation nun nach unten korrigiert.











Der Neubau der Hochschule Esslingen in der Neuen Weststadt nimmt zusehends Gestalt an – und damit rückt die Frage in den Fokus, wo Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Studierende, die mit dem Auto anreisen, künftig parken sollen. Die Stadt Esslingen hat sich in einem Vertrag mit dem Land dazu verpflichtet, „alle baurechtlich notwendigen Stellplätze für die neue Hochschule auf dem Stadtwerke-Areal unterzubringen und die Stellplätze für den ersten Bauabschnitt zu erstellen beziehungsweise zu finanzieren“. Nach bisherigen Berechnungen waren 201 Stellplätze für den ersten Hochschul-Bauabschnitt baurechtlich nötig. Doch mit Blick auf die Parkplatzsituation im Umfeld und die gute Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr hat die Stadt ihre Planungen nun nach unten korrigiert.