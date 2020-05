1 Die neue Bücherei soll sich wie hier in der Webergasse harmonisch ins Stadtbild einfügen. Foto: AGN Niederberghaus & Partner

Einstimmig hatte das Architekturbüro Niederberghaus & Partner den Wettbewerb zur neuen Bücherei begonnen – nun sollen die Planer den nächsten Schritt angehen. Der SGE-Ausschuss empfahl dem Gemeinderat, die Architekten zu beauftragen. Für heiße Diskussionen sorgten die Freien Wähler mit ihrem Wunsch nach einer Ausstiegsklausel, falls die städtischen Finanzen aus dem Ruder laufen.

Esslingen - Seit Anfang der 90er-Jahre wird in Esslingen über eine Erweiterung und Modernisierung der Stadtbücherei diskutiert – nun soll sie endlich kommen. Ein Architektenwettbewerb für die künftige Gestaltung des Bebenhäuser Pfleghofs hatte im Januar einen einstimmigen Gewinner, und der soll nun auch die nächsten Schritte mit der Stadt angehen. In seiner jüngsten Sitzung empfahl der Betriebsausschuss der Städtischen Gebäude Esslingen (SGE), das Architekturbüro AGN Niederberghaus & Partner mit den nächsten Planungsschritten zu beauftragen. Für lebhafte Diskussionen sorgte ein überraschender Vorstoß der Freien Wähler, die ein Sonderkündigungsrecht im Architektenvertrag forderten, falls sich die finanzielle Lage der Stadt dramatisch verändern und das Projekt verzögern sollte. Der Antrag fand im Ausschuss keine Mehrheit – in der Gemeinderatssitzung am 18. Mai wollen ihn die Freien Wähler erneut aufs Tapet bringen.