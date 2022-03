1 So sehen Siegerinnen und Sieger aus: Lea Riedel (Mitte im hellen Blazer), Eni Latifi (links daneben) und gut erkennbar die SSVE-Wasserballerinnen in Rot. Auch beim Gruppenfoto dabei sind die Jurymitglieder Harald Lupp und Steffen Schmid vom Sportamt, der Sportverbandsvorsitzende Ulrich Fehrlen (Erster, Zweiter und Dritter von links), EZ-Sportchef Sigor Paesler (Siebter von links) und auch OB Matthias Klopfer (Fünfter von links) bei seiner ersten Sportlerehrung in Esslingen sowie Moderator Tom Bartels (ganz rechts). Foto: /Herbert Rudel

Die Kugelstoßerin, der Karateka und der SSVE-Nachwuchs werden als Esslinger Sportlerin, Sportler und Mannschaft des Jahres 2021 geehrt – wieder vor Publikum.















Endlich wieder großer Applaus. Endlich wieder ein festlicher Rahmen. Nachdem in den vergangenen beiden Jahren die Esslinger Sportlerin, der Sportler und die Mannschaft des Jahres in ganz kleinem Rahmen ihre Auszeichnungen überreicht bekommen hatten, erhielten sie die Geehrten für das Jahr 2021 am Freitagabend wieder auf großer Bühne. Und zwar zum ersten Mal auf der in der Sporthalle Weil. Leichtathletin Lea Riedel, Karateka Eni Latifi und das U-14-Wasserballteam des SSV Esslingen bekamen die Trophäen überreicht. Und viele Augen glänzten. Auch die von Leichtathlet Maximilian Haug vom TV Liebersbronn, der den Nachwuchspreis erhielt.