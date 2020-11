1 Das historische Schulhaus Katharinenstraße 47 hat schon einmal die Wolfstor-Realschule, dann die innerstädtische Schillerschule beherbergt. Zuletzt gehörte es zur Schule Innenstadt, künftig wird es Domizil der Katharinenschule. Foto: Roberto Bulgrin

Die Stadt Esslingen wird bis 2025 knapp 70 Millionen Euro in sieben Schulen investieren. Damit werden wesentliche Schritte ihrer Schulpolitik der vergangenen Jahre umgesetzt.

Esslingen - Nachdem 2011 unverhofft Grün-Rot an den Schalthebel im Landtag gekommen war, hatten sich die Gemeinschaftsschulen ihren Platz in der Esslinger Bildungslandschaft erobert – während sich die Stadt von ihren Werkrealschulen vollständig verabschiedete. Mit Grün-Schwarz kam das Kultusministerium 2016 wieder in CDU-Hände – und die Entwicklungschancen für die noch junge Schulart wurden so schwierig, dass sich die Stadt zuletzt zwei neue Realschulen vom Ministerium genehmigen ließ.