Die Stimme der Stadt geht in Ruhestand

1 Nach 46 Jahren lässt Pressesprecher Roland Karpentier das Esslinger Rathaus nun hinter sich. Foto: Roberto Bulgrin

Nach 46 Jahren in Diensten der Stadt Esslingen verabschiedet sich Roland Karpentier nun in den Ruhestand als Rathaussprecher und Leiter des OB-Büros war er die Stimme der Stadt. Er war stets bestens informiert und stand auch in heiklen Situationen seinen Mann.

Esslingen - Er ist seit vielen Jahren die Stimme der Stadt Esslingen: Auf seinem Schreibtisch landet alles, was Gemeinderat, Stadtverwaltung und Bürger beschäftigt. Er weiß auf jede kommunalpolitische Frage eine Antwort, ist ein hoch geschätzter Ratgeber und kennt die administrativen Feinheiten ebenso wie die Fußangeln, in die man bei manchen Themen geraten kann. Und wenn es mal stürmisch wird, bewahrt er auch im Auge des Orkans Haltung. Seit 46 Jahren arbeitet Roland Karpentier bei der Esslinger Stadtverwaltung. Seit 1980 ist er im Büro des Oberbürgermeisters beschäftigt, vor zehn Jahren übernahm er die Büroleitung und das Amt des ersten Pressesprechers der Stadt. Nun verabschiedet sich der studierte Diplom-Verwaltungswirt kurz vor seinem 65. Geburtstag in den Ruhestand. Viele werden das bedauern, weil er nicht nur die Stadt nach innen wie nach außen stets souverän, korrekt, loyal und integer vertreten, sondern oft hinter den Kulissen auch Brücken gebaut und drohende Konflikte entschärft hat, noch ehe sie hochkochen konnten.