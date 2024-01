Esslinger Ratgeber-Bus: Zivilcourage nimmt Fahrt auf

1 Mit Zivilcourage fahren alle gut, meinen Andreas Koch vom Verein Kelly-Insel, Christina Werstein vom Landratsamt und Ralf Brenner vom Polizeipräsidium Reutlingen. Foto: Roberto Bulgrin

Straftaten, Schlägereien, brenzlige Situationen – Bürger sollten hier Rückgrat zeigen. Auf der Außenfläche eines Esslinger Busses wird erklärt, wie das am besten gemacht werden kann. Wichtig aber ist, dass sich niemand selbst in Gefahr bringen darf.











Nein. Nein. Und nochmals nein. Der kleine Junge möchte partout nicht in das beim Zentralen Busbahnhof (ZOB) in Esslingen geparkte Auto einsteigen. Der Mann neben ihm wird ungeduldig, zerrt das Kind am Arm, schreit es an, stößt es auf den Beifahrersitz. Dieses Verhalten kommt Lara Lupastean und Kristina Popow komisch vor. Die 14- und die 13-Jährige machen auf dem ZOB anwesende Polizisten auf die Situation aufmerksam. Die Beamten klären die Lage: Keine Kindesentführung! Der Mann ist der Vater des Jungen. Entwarnung. Keine Straftat. Doch die beiden jungen Frauen haben Rückgrat gezeigt – zufälligerweise genau vor dem Zivilcourage-Bus, der gerade auf dem ZOB abgestellt ist.