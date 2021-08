1 Die Querflötistin Elisabeth Deinhard hat einen hohen Anspruch, aber Musik soll aus ihrer Sicht auch Spaß machen. Foto: /Rainer Kellmayer

Die Querflötistin Elisabeth Deinhard hat im Unterrichten ihre Berufung gefunden. An der Musikschule Esslingen leitet sie den Bereich Blasinstrumente. Und sie konzertiert selbst.

Esslingen - Elisabeth Deinhard ist Flötistin aus Leidenschaft. „Als ich mit zwölf Jahren das Querflötenspiel begann, spürte ich: Das ist mein Instrument“, erzählt die Musikerin, die an der Städtischen Musikschule in Esslingen Querflöte unterrichtet und den Fachbereich Blasinstrumente leitet. Mit der Flöte, deren schwereloser Klang sie faszinierte, habe sie ein Sprachrohr gefunden, mit dem sie alles ausdrücken konnte, was in Worten nicht gesagt werden kann.