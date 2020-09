1 Die Cembalistin Elina Albach interpretiert Barockmusik neu. Foto: Philipp Müller

Viele Projekte des Esslinger Podium-Festivals „#bebeethoven“, das am 6. Oktober beginnt, haben die Macher umgeplant. Nun kann das Festival mit Klassik in neuer Interpretation unter Corona-Bedingungen starten.

Esslingen - Bei dem Musikprojekt „Vespers and Dreams“ in der Stadtkirche St. Dionys interpretiert die Cembalistin Elina Albach mit ihrem Ensemble Continuum beim Esslinger Podium-Festival Claudio Monteverdis 400 Jahre alte „Marienvesper“ neu. Sie konfrontieren das Werk mit dem zeitgenössischen Zyklus „Vespers for a New Dark Age“, ein um heutige Rituale kreisendes Stück der US-Amerikanerin Missy Mazzoli. Am 14. Oktober ist die Begegnung alter und neuer Musik zu erleben.