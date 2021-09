1 Bewegende Momente für OB Jürgen Zieger und seine Frau Angela (vorn): Im Neckar Forum erwiesen ihnen Honoratioren, Weggefährten und Freunde die Ehre. Foto: Roberto Bulgrin

Fast 24 Jahre lang hat Jürgen Zieger als Esslinger Oberbürgermeister die Geschicke der Stadt gelenkt. Ende September verabschiedet er sich aus dem Rathaus. Im Neckar Forum wurde Zieger schon jetzt feierlich verabschiedet. Die Laudatoren zeichneten das Bild eines kantigen OB, der viel für seine Stadt getan hat.

Esslingen - Fast 24 Jahre auf dem Chefsessel im Esslinger Rathaus machen Jürgen Zieger zu einem der dienstältesten Oberbürgermeister im Land. Doch es ist nicht die Dauer seiner Amtszeit, die in der Bilanz des 66-Jährigen zu Buche schlägt, sondern all das, was er für Esslingen geleistet hat. Ende September verabschiedet sich Zieger ein Jahr vor Ende seiner Amtszeit auf eigenen Wunsch – offiziell nahm er bereits am Freitagabend im Neckar Forum Abschied. Dort erwiesen ihm zahlreiche Weggefährten und Vertreter des öffentlichen Lebens, aber auch viele Bürgerinnen und Bürger die Ehre. Selbst Ryan Sorensen, der Bürgermeister der US-Partnerstadt Sheboygan, war angereist. Die Laudatoren-Riege zeichnete das Bild eines kantigen Oberbürgermeisters, der sich stets mit ganzer Kraft für das Wohl seiner Stadt eingesetzt habe. Für seine Verdienste erhielt er die Ehrenplakette der Stadt.