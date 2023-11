Esslinger Mobilitätswende: Fahrradstraße soll verlängert werden

1 Mehr Sicherheit und Barrierefreiheit soll es an der Herderschule geben. Foto: Roberto Bulgrin

Seit Jahren wird im Esslinger Gemeinderat über den Bau einer Linksabbiegespur aus der Schorndorfer Straße in die Plochinger Straße diskutiert – nun soll sie kommen. So macht die Stadt den Weg frei für eine Verlängerung der Fahrradstraße Hindenburgstraße.











Die Pläne für eine Linksabbiegespur aus der Schorndorfer Straße in die Plochinger Straße beschäftigen den Esslinger Gemeinderat schon länger. Nun hat der Mobilitätsausschuss der Realisierung mehrheitlich zugestimmt, auch wenn nicht alle Ratsmitglieder ihre Bedenken ausgeräumt sahen. Versüßt wurde die Zustimmung zu diesem rund 1,3 Millionen Euro teuren Projekt, das noch vom Verwaltungsausschuss bestätigt werden muss, durch die Tatsache, dass die Stadt mit der Sanierung und dem barrierefreien Umbau des Knotenpunkts von Schorndorfer und Ulmer Straße die Voraussetzungen für die Verlängerung der Fahrradstraße Hindenburgstraße schafft. Einer Entwurfsplanung zur Weiterführung von der östlichen Hindenburgstraße bis zur Landhausstraße in Oberesslingen auf einer Strecke von 480 Metern hat der Mobilitätsausschuss ebenfalls zugestimmt. Längerfristiges Ziel ist eine durchgängige Fahrradverbindung bis an die Stadtgrenze zu Altbach.