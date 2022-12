1 Bislang sind Fahrradparkplätze im Esslinger Bahnhofsbereich knapp. Foto: Roberto Bulgrin

Diskutiert wird sie schon lange – nun soll die geplante Mobilitätsstation am Esslinger Bahnhof endlich Realität werden. Bis zum Sommer soll die Einrichtung im neuen Geschäfts- und Wohnensemble QBUS in Betrieb gehen. Bis dahin ist noch einiges zu tun.















Link kopiert

Das Ziel ist klar: Damit der Klimaschutz vorankommt, sollen Autofahrer vermehrt zu Fuß gehen oder aufs Fahrrad umsteigen. Doch dafür braucht es eine funktionierende Infrastruktur – gerade an Bahnhöfen, wo viele Radler auf die Schiene umsteigen wollen. In Esslingen ist seit Jahren eine Mobilitätsstation im Gespräch. Die soll nun endlich kommen – im QBUS, einem Wohn- und Geschäftsensemble, das derzeit auf dem einstigen Busbahnhof-Areal an der Berliner Straße entsteht. Der Betriebsausschuss der Städtischen Gebäude Esslingen (SGE) hat nun mit einem Planungs- und Baubeschluss den Weg für das Projekt bereitet. Doch im Ausschuss gab es auch kritische Anmerkungen.