Esslinger Mittelalter- und Weihnachtsmarkt: Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

5 Endspurt. Die circa 180 Stände und Buden in der Esslinger Innenstadt werden derzeit aufgebaut und dekoriert, wie etwa der Stand mit Holzschnitzereien von Harry Diegel. Foto: Roberto Bulgrin

An diesem Donnerstag wird der Esslinger Mittelalter- und Weihnachtsmarkt eröffnet. Insgesamt gibt es in diesem Jahr zehn neue Buden und Stände. Die Beschicker und Gastronomen haben etwa eine Woche Zeit für den Aufbau.











Link kopiert

Noch sind die Läden der meisten kleinen Buden gegenüber der Stadtkirche St. Dionys geschlossen, an anderen hängen am Montagvormittag Planen. Dahinter wird gehämmert, gebohrt, geschliffen – der Aufbau des Esslinger Mittelalter- und Weihnachtsmarkts ist in vollem Gange. Bis ab diesem Donnerstag wieder der Geruch von Glühwein, gebrannten Mandeln und Bratwurst in der Luft liegt, ist noch einiges zu tun: Kleine Lämpchen werden an den Giebeln der Buden angebracht, Holzschnitzereien auf Dächern installiert, Verkaufstresen aufgebaut und zum Schluss erfolgt die Abnahme der Stände. Schließlich müssen die Statik, die Zugänge und Leitungen für Elektrizität, Wasser und Co. den Richtlinien der Stadt entsprechen.