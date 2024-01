Esslinger Lyrik-Bühne nimmt Abschied: Wenn die wunderbare Welt der Lyrik lockt

1 Literatur ist das große Lebensthema des Esslingers Harald Vogel, und er lässt andere gern an seiner Leidenschaft teilhaben. Foto: Roberto Bulgrin

Ob als Literaturprofessor an Hochschulen oder in unterschiedlichsten Projekten – Harald Vogel hat sich ein Leben lang für Poesie begeistert und seine Leidenschaft an andere weitergegeben. 28 Jahre lang gab es seine Lyrik-Bühne, mit der er sich nun verabschiedet.











Lyrik besitzt die wunderbare Kraft, Gefühle, Stimmungen, intimste Gedanken und subjektives Erleben in Worte zu fassen. Dennoch tun sich viele schwer, sich diesem literarischen Genre zu nähern. Mit seiner Lyrik-Bühne möchte der Esslinger Literaturprofessor Harald Vogel (81) Brücken in die Welt der Poesie bauen. Und das seit 28 Jahren. Nun ist für ihn die Zeit gekommen, sich von der Bühne zu verabschieden. Im Gespräch mit unserer Zeitung öffnet Harald Vogel eine Tür in die Welt der Lyrik.