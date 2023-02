1 Die Künstlerin Ellen Schwarz Foto: /Gaby Weiß

Die Esslinger Kunststudentin Ellen Schwarz präsentiert im Esslinger Kulturzentrum Dieselstraße Fotografien und Offset-Monotypien.















Die Präsentation von Kunstwerken an der riesigen Wand in Betongrau im großen Saal des Kulturzentrums Dieselstraße ist für Bildende Künstler eine besondere Herausforderung. Ellen Schwarz, die dort jetzt ihre erste Einzelausstellung zeigt, stellt sich dieser kniffligen Aufgabe: Virtuell hat sie am Computer für ihre Fotografien und Offset-Monotypien die jeweils perfekte Position auf der großen Fläche geplant. Beim Aufhängen geht es dann um den Feinschliff: „Ich nehme die Gegebenheiten der Wand auf und hänge die Bilder wie eine Welle, die einen in der Bewegung mit nach oben nimmt“, erklärt die 24-jährige Esslingerin, die an der Kunstakademie Karlsruhe studiert. „Ich möchte, dass die Wand eine Geschichte erzählt.“