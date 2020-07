1 Sabine Bartsch und Luigi Röckle messen vorsichtshalber nach, damit die Corona-Abstände eingehalten werden. Foto:

Wochenlang ging in der Esslinger Dieselstraße coronabedingt gar nichts – nun meldet sich das Kulturzentrum in der Pliensauvorstadt zurück. Der Parkplatz vor dem Gebäude wurde zum coronagerechten Veranstaltungsort und Stadtstrand-Ersatz umfunktioniert – dort bietet das „Parklücke“-Festival vom 9. bis 24. Juli Musik, Kleinkunst und Literatur.

Esslingen - Die Erleichterung ist ihnen anzumerken: Seit Mitte März mussten die Macherinnen und Macher des Esslinger Kulturzentrums Dieselstraße coronabedingt Pause machen – nun keimt ein erstes Pflänzchen der Hoffnung. „Wir sind echt happy, dass es nach dieser langen Zeit nun wieder losgeht und können endlich etwas freier atmen“, sagt Geschäftsführerin Sabine Bartsch. Drei Wochen lang machen die Dieselsträßler zusammen mit dem Stadtjugendring von diesem Donnerstag an auf dem Parkplatz vor ihrem Kulturzentrum in der Pliensauvorstadt Programm – mit Kleinkunst, Literatur und viel Musik. „Parklücke“ nennt sich das Format, das gleich in doppelter Hinsicht helfen soll, schmerzliche Lücken qualität- und sinnvoll zu füllen: Weil größere Kultur-Veranstaltungen in Corona-Zeiten zumindest im Saal oft an den strengen Hygiene-Anforderungen scheitern, wurde kurzerhand der Parkplatz vor dem Kulturzentrum zum unkonventionellen Veranstaltungsort umfunktioniert. Und der entschädigt auch all jene, die bislang zur Sommerzeit den Stadtstrand am Esslinger Westend zu schätzen wussten, auf den sie in diesem Jahr schweren Herzens verzichten müssen.