11 Im Palmschen Bau spielten Kerner die Hits von Nena. Foto: Philipp Braitinger

Bei der Kultkneipennacht bekamen die Besucher am Samstag in Esslingen viele der größten Hits der Musikgeschichte dargeboten.















Ein Höhepunkt jagte den nächsten. Die elfte Kultkneipennacht ließ die Esslinger Innenstadt zur Partymeile werden. Bis spät in die Nacht genossen die Gäste Live-Musik. Die zweistelligen Temperaturen machten das Flanieren in der mittelalterlichen Innenstadt trotz gelegentlicher Schauer zum Vergnügen für viele Kneipennachtbesucher. Von Gruppen junger Erwachsener bis hin zu den Golden Agern war für jeden ein passendes Musikangebot zu finden.

Wegen Krankheitsfall kein Metal im Metalkeller

Wer nicht lange für das Warmwerden braucht, findet stets im Eisbär Metalkeller die richtigen Partner. Aus dem geplanten Auftritt von Juttas Brischt wurde allerdings nichts, sie mussten krankheitsbedingt absagen. Stattdessen griffen die vier musikalischen Seemänner von Smutje and the Galleyman in die Saiten. Statt Judas Priest gab es Rock- und Party-Cover. „Lasst Euch darauf ein, vielleicht gefällt es Euch doch“, riet der Frontmann Jens Paegel zu Beginn. Eine weitere zuverlässige Einrichtung im Esslinger Nachtleben ist das Krokodil am Roßmarkt. Dort bekamen die Besucher, die bereits zu früher Stunde da waren, die Hits der Rolling Stones auf die Ohren. Die Musiker von Stoned spielten nicht allein die Titel der legendären Stones nach, sie strahlten darüber hinaus auch das Lebensgefühl von Vollblutmusikern mit jahrzehntelanger Erfahrung aus. So klein die Bühne war, so groß war die Begeisterung der Zuhörer. Stark zum echten Stones-Feeling beigetragen hat die Stimme des Sängers Konrad Tönz, die jener Mick Jaggers zum Verwechseln ähnlich klang.

Wie groß die musikalische Bandbreite der Kultkneipennacht ist, erfuhr, wer vom Krokodil in den Palmschen Bau weiterzog. Dort spielte die Band Kerner die Hits von Nena nach, was ein heterogenes Publikum anzog. Der rockige Nena-Sound mit deutschen Texten lud zum Mitsingen ein. Richtig voll war es im Ad Asta und gegenüber in Siggis Weinstube. Im Ad Astra spielten The Red Hot die Hits der Red Hot Chili Peppers, das konnten die Wartenden auch auf der Straße hören. Ein Reinkommen war aber nicht mehr möglich, die Lokalität platzte aus allen Nähten. Gegenüber, in Siggis Weinstube, spielte The Pulz Britpop. Dort war zwar noch der Einlass möglich. Wer jedoch einen Blick auf die Bühne im hinteren Zimmer erhaschen wollte, musste sich an den vielen, bereits dicht gedrängt stehenden Zuhörern vorbeidrängen.

Wer noch nicht nach Hause will, geht in der Coyote Bar in die Verlängerung

Entspannter ging es im Schwanen zu. Dort spielte die Tobias Haase Band und begeisterte mit handgemachter Live-Musik die Gäste, die oft mit einem Getränk in der Hand locker mit der Hüfte wippten. Auf dem Programm standen Titel wie „Ohne dich“ von der Münchner Freiheit oder Rammsteins „Engel“.

Um die Ecke liegt die Gaststätte Bei Post. Dort war Bon Show (Bon Jovi) angekündigt, allerdings machten die Musiker Pause, die von einigen Gästen zum Erhaschen von frischer Luft genutzt wurde. Das einstige Rauchverbot in öffentlichen Lokalitäten spielte bei der Kultkneipennacht nur noch in manchen Örtlichkeiten eine Rolle. In vielen Läden wurde gequalmt, als hätte es das Rauchverbot nie gegeben. Den Nachschwärmern, die es nach dem Ende der Konzerte noch nicht nach Hause zog, standen die Türen der Coyote Bar offen, wo ab Mitternacht die Abschlussparty mit Mixed Music zum Weitertanzen einlud.

Im Oktober lockt das nächste Musikevent

Örtlichkeiten

Insgesamt hatten die Besucher die Auswahl zwischen 13 unterschiedlichen Lokalitäten, an denen Live-Bands spielten oder DJs auflegten.

Musiker

Auf den Bühnen standen oft sogenannte Tribute-Bands. Das sind Bands, die im Gegensatz zu Coverbands die Songs ihrer Vorbilder nicht allein nachspielen. Vielmehr schlüpfen die Musiker der Tribute-Bands – mal mehr, mal weniger – in die Rollen der jeweiligen Superstars. Die Bandnamen sind meist den Bandnamen der Vorbilder angelehnt.

Termin

Wer die jetzige Kultkneipennacht verpasst hat, hat im Oktober eine weitere Gelegenheit. Am 28. Oktober 2023 hat der Kultkneipennacht-Veranstalter, X-Events, eine Musiknacht in Esslingen angekündigt. Das Programm werde derzeit zusammengestellt, verrät der Veranstalter auf seiner Homepage.