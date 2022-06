1 Das Schulgelände wurde zum Tatort: Jetzt kehren die Schüler wieder zurück. Foto: Roberto Bulgrin

An der Esslinger Katharinenschule findet am Montag erstmals nach dem Angriff auf ein siebenjähriges Kind und eine Betreuerin wieder Unterricht statt. Die Motive des Täters bleiben rätselhaft.















Link kopiert

Nach dem Messerangriff an der Esslinger Katharinenschule gibt es weiterhin keine genaueren Angaben über die Hintergründe der Tat, die weit über Esslingen hinaus Aufsehen erregt. Ein Mann hatte am vergangenen Freitag ein siebenjähriges Mädchen und eine 61-jährige Betreuerin, die an einem Ferienprogramm teilnahmen, mit einem Messer schwer verletzt. Stunden später ließ sich der 24-jährige mutmaßliche Täter in Stuttgart-Uhlbach festnehmen. Wegen der Pfingstferien herrscht derzeit an der Katharinenschule Ruhe. Weil die Tat bei Schülern und Lehrern jedoch Spuren hinterlassen haben dürfte, wird der Schulbeginn am Montag von Schulpsychologinnen und -psychologen begleitet.