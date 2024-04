Esslinger Kanonchor-Projekt: Verbindende Freude am Singen

1 Der Chor des Liederkranzes Eintracht Serach-Hohenkreuz möchte mit innovativen Ideen neue Mitstreiter gewinnen. Foto: privat

Viele Chöre klagen über Nachwuchsprobleme, manche streichen sogar die Segel. Der Liederkranz Eintracht Serach-Hohenkreuz in Esslingen setzt auf neue Konzepte: Ein neuer Kanonchor soll Kinder, Eltern und Großeltern zum Mitsingen motivieren.











Der Liederkranz Eintracht Serach-Hohenkreuz blickt auf eine mehr als 150-jährige stolze Geschichte zurück. Doch wie so viele Chöre plagen ihn inzwischen Nachwuchssorgen. Manche Vereine schalten in diesen Zeiten einen Gang zurück, andere verschwinden sang- und klanglos von der Bildfläche. Doch im Esslinger Norden sucht man lieber nach neuen Wegen, um den Verein in eine gute Zukunft zu führen. Ein Kanon-Wettbewerb für alle hat im Jubiläumsjahr 2022 rund 150 Kinder und 100 Erwachsene für das Singen begeistert. Am Sonntag gründet der Liederkranz seinen ersten Kanonchor, der Familien zum gemeinsamen Singen motivieren möchte. Was am Sonntag mit einem „Singfrühling“ für Kinder, Eltern und Großeltern beginnt, könnte auch zum Vorbild für andere Vereine werden.