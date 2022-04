1 Ein Diamant mit Ecken und Kanten: Die Esslinger Innenstadt soll durch einen Strategieprozess zukunftstauglich gemacht werden. Foto: Roberto Bulgrin

Die Esslinger Innenstadt mit ihrer reichen Vergangenheit soll in der Gegenwart fit für die Zukunft gemacht werden. Der Transformationsprozess mit Workshops und Bürgerbeteiligung ist angelaufen.















Viel Geschichte, viel Flair, viel Nostalgie. Viel Altes – das hat die Esslinger Innenstadt. Doch was hat sie noch? Und was soll sie in Zukunft zu bieten haben? Diese Fragen sollen im Rahmen des Umwandlungsprozesses „Zukunft Innenstadt – Wir packen ES an!“ geklärt werden. Der Startschuss fiel mit dem ersten Innenstadt-Forum am 22. September vergangenen Jahres, erklärt der City-Manager Thomas Müller. Inzwischen habe sich einiges getan. Einen Zwischenbericht werde es beim zweiten Innenstadtforum am Dienstag, 10. Mai, im Neckarforum geben.