8 Die Fachgeschäfte in der Innenstadt hatten von 13 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Foto: Roberto Bulgrin

Bei gutem Wetter zog der Esslinger Herbstmarkt mit einigen Sonderaktionen und verkaufsoffenem Sonntag jede Menge Menschen in die Innenstadt. Neben Essensständen und Flohmarkt gab es noch mehr zu entdecken.















Sie findet einen schicken Filzhut für den Winter. Er freut sich über einen schönen alten Steinbierkrug, den er von einem Trödler kauft. Und die Kinder toben sich im Spieleparadies auf dem Hafenmarkt aus.

So oder ähnlich kam am Sonntag beim Esslinger Herbstmarkt die ganze Familie zu ihrem Spaß. Das Wetter spielte gut mit, und so freuten sich die City Initiative und die Esslinger Stadtmarketing und Tourismus GmbH über einen Riesen-Zulauf. Schon um 13 Uhr war rund um die Innenstadt kaum noch ein Parkplatz zu ergattern. Die Einzelhändler hatten ihre Geschäfte geöffnet und lockten mit Sonderaktionen – ein rundum gelungenes Herbstvergnügen.