Esslinger Gesundheitsversorgung: Ein großer Wurf bringt das Klinikum voran

Geschäftsführer Matthias Ziegler hat große Pläne für das Esslinger Klinikum.

Das Klinikum Esslingen investiert in seine Zukunft. Für den ersten Bauabschnitt einer grundlegenden Erneuerung der Gebäude sind fast 200 Millionen Euro veranschlagt. Unter anderem sollen eine neue Notaufnahme, ein Kreißsaal und ein OP-Bereich entstehen.











Das Klinikum Esslingen hat das größte Investitionsprogramm seiner mehr als 160-jährigen Geschichte auf den Weg gebracht: Ein „Masterplan Bau“ sieht in den kommenden 15 Jahren eine grundlegende Erneuerung der gesamten Klinik-Infrastruktur vor. Geschäftsführer Matthias Ziegler gibt Einblick in die Pläne und in die strategische Ausrichtung des Esslinger Klinikums.